Na površinu je isplivao žestok sukob dve najveće zvezde, Vinisijusa Žuniora i Džuda Belingema!
Kako prenosi španska "Marka", kamere su tokom revanš meča na "Alijanc areni" zabeležile trenutak potpune netrpeljivosti između Brazilca i Engleza, koji se dogodio nakon jedne propuštene prilike za "kraljeviće".
- Šta hoćeš? Začepi! - odbrusio je ljutito Vinisijus svom saigraču, što su jasno zabeležile kamere "Movistara".
Da ovo nije bio samo trenutni nalet besa, pokazuju i zvanični podaci UEFA nakon meča. Dok je Belingem tokom utakmice četiri puta uposlio Vinisijusa, Brazilac mu nije uputio niti jedno jedino dodavanje!
Zato je na kraju Real i ispao...
