Na površinu je isplivao žestok sukob dve najveće zvezde, Vinisijusa Žuniora i Džuda Belingema!

Kako prenosi španska "Marka", kamere su tokom revanš meča na "Alijanc areni" zabeležile trenutak potpune netrpeljivosti između Brazilca i Engleza, koji se dogodio nakon jedne propuštene prilike za "kraljeviće".

- Šta hoćeš? Začepi! - odbrusio je ljutito Vinisijus svom saigraču, što su jasno zabeležile kamere "Movistara".

Da ovo nije bio samo trenutni nalet besa, pokazuju i zvanični podaci UEFA nakon meča. Dok je Belingem tokom utakmice četiri puta uposlio Vinisijusa, Brazilac mu nije uputio niti jedno jedino dodavanje!

Zato je na kraju Real i ispao...