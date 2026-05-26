Luka Modrić napušta Milan posle godinu dana.

Kako prenose italijanski mediji, a pre svega dobro upućeni "Tuttomercato", legendarni hrvatski vezista je već obavestio čelnike kluba da nema nameru da ostane na "San Siru" naredne sezone.

Očekivalo se da će Modrić obnoviti saradnju sa "rosonerima", ali je sve propalo, pre svega zbog sportskih motiva. Milan je odigrao katastrofalno u završnici sezone, zbog čega je ostao bez plasmana u Ligu šampiona.

Luka je zahtevao jasne tehničke i sportske garancije u vezi sa projektom kluba za narednu sezonu. Želeo je da zna u kom pravcu se Milan kreće i kakve su ambicije na tržištu, a kako odgovori očigledno nisu bili zadovoljavajući, odlučio je da ode.

Prema istim izvorima, Modrić bi mogao da se vrati u Real Madrid! Hrvat očigledno smatra da još uvek može da igra na najvišem nivou, a povratak u špansku prestonicu, gde je stekao status legende, trenutno se nameće kao najrealnija opcija. Podsetimo, Hrvat je proveo 13 godina na "Santijago Bernabeu" i posle samo jedne sezone bi mogao da se vrati na mesto uspeha.

Ostaje da se vidi koga će Milan dovesti kao zamenu za Modrića i nema sumnje da će uprava kluba imati težak zadatak, pošto je Luka bio jedan od ključnih igrača tima ove sezone.