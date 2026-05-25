Fudbaleri Crvene zvezde u narednim danima biće jači za novog igrača. Na "Marakanu" gotovo izvesno dolazi Izraelac Abu Fani iz mađarskog Ferencvaroša.

Momak sa kojim je Dejan Stanković uspešno sarađivao u Budimpešti obući će crveno-beli dres u poslu vrednom 1.500.000 evra.

Jedino što je preostalo jeste da se Zvezda i Ferencvaroš dogovore oko metoda isplate iznosa. Kako piše portal "One", sa "Marakane" žele da plate 1.000.000 evra i dodatnih 500.000 kroz bonuse, a Mađari bi 1.300.000 odmah i 200.000 evra kasnije.

Čini se da će jako brzo naći zajednički jezik i utanačiti detalje. Abu Fani je odavno usaglasio svoje uslove sa Zvezdom i odavno je dao zeleno svetlo za dolazak u Beograd.