Stranica koja se bavi analizama, statistikom i simulacijama "Football Meets Data" izbacila je najnoviju procenu ko bi trebalo naredne sezone da se nađe u Ligi šampiona i prođe kvalifikacije tokom leta.

Ono što je odmah vidljivo u toj analizi jeste da se Crvenoj zvezdi ne daju visoke šanse čak i kada se u obzir uzme da će crveno-beli biti povlašćeni u svakom od tri runde kvalifikacije, koliko treba da prođu ne bi li se našli u eliti.

Pomenuta analiza daje Zvezdi 40 odsto šansi da prođe. Ispred njih su Bode sa 42,2%, pa Lion sa 47,4%, a onda i oni nešto "sigurniji". To su Seltik sa 60,7%, pa norveški Viking sa 68,3%, a onda i AEK koji ima najveće šanse i broje 71 odsto.

Iza Zvezde ostali su Dinamo iz Zagreba, LASK, Union...

Ipak, ono što treba da raduje Zvezdu jeste da i sa 40% ima mesto u Ligi šampiona. Tačnije, bitno je da bude među sedam ekipa, a crveno-beli su trenutno šesti.