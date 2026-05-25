Generalni direktor Partizana, Danko Lazović otkrio je sve o sukobu sa Predragom Mijatovićem.

On je pričao o vremenu kad je sukob nastao.

-Pokušaću da objasnim šta se desilo i šta su posledice. Mijatović je mislio da je lično, a ja sam iz najbolje namere izneo probleme sa stručnim radom. Sa Srđanom sam tada dogovorio sporazumni raskid, a u medije je gurnuta priča o otkazu. Smena nije problem, ali ona dolazi kada imaš bolje rešenje. Mijatović ga nije imao. Na sastanku sam najiskrenije ukazao na probleme koji postoje u „Zemunelu“, a to je sestrić Predraga Mijatovića (Đorđije Ćetković, op. au) koji je bio jedan od pomoćnika. Iz te moje najbolje namere da zaštitimo interese Partizana i rešimo problem došli smo u situaciju da zavlada nepotizam. Pomoćnici Jovanović i Tomić nisu želeli da ostanu pri timu dok je tu Đorđije Ćetković. Tada kreće prvi naš problem. Moja najbolje namera u interesu Partizana je njemu delovala kao da je u pitanju moj napad na njega, a to ne postoji - rekao je Lazović za "Novosti".

Dosta poteza u sportskom sektoru bilo je sporno.

-Kod Mijatovića je jedan dan Španac trener, drugi dan Balkanac sa trofejima, treći neko iz naše strukture. Neša Stojaković je kolateralna šteta, a ideja je bila nešto sasvim drugo i to je problem. Za mene je neprihvatljivo da neko sa takvim iskustvom donese takvu odluku i posledice su ovo.

Pojasno je Danko Lazović i s kakvim se izazovima suočavao tokom letnjeg prelaznog roka.

-Jedan od problema je bila neverovatna potreba da se dovede fudbaler Sedorf, rođak Klarensa Sedorfa, čini mi se iz bugarske lige. Ljudi koji su zaduženi, gledali su ga i zaključili da nije kvalitet za Partizan. Napravio je pritisak, ali je odlučeno da nije za naš klub. Simptomatično je da je već sledeći dan potpisao za Dubočicu. To je prvi znak da nešto nije dobro. Neko vidi Partizan kroz Sedorfa i Poltera, a neko ga vidi kroz Jovana Miloševića i to je osnovna razlika u pogledu na klub kakav bi trebalo da bude. Ti momci nisu nimalo krivi, poenta je u nepoznavanju šta je potrebno Partizanu.