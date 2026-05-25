Mesecima se u Bugarskoj pisalo o interesovanju Crvene zvezde za Džejmsa Eta. Kamerunac koji je odigrao fantastičnu sezonu i bio jedan od najboljih fudbalera, ne samo CSKA iz Sofije, već čitavog šampionata Bugarske – ipak ostaje u klubu.

Naime, Eto kome je stari ugovor inicijalno trebalo da istekne 30. juna 2026. godine, odlučio se za potpis na novu dugoročnu saradnju.

Eto će u klubu ostati do leta 2029. godine, što znači da su i Zvezda, ali i Ludogorec koji ga je takođe pratio ostalih kratkih rukava.

S druge strane, veliko pojačanje za CSKA predstavlja ostanak Etoa. Momak rođen 2000. godine je na 37 mečeva upisao četiri gola i 13 asistencija.