Fudbalski klub Crvena zvezda porazom od OFK Beograda (1:2) završio je još jednu sezonu okićenu duplom krunom i sada kreće kratka pauza, a onda i pripreme za novu sezonu.

Zvanično, lopta će se ponovo zakortljati našim terenima 18. jula, a samo tri (ili četiri) dana kasnije crveno-beli igraju prvi meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Rivala će saznati 21. juna.

Do tada nema baš previse vremena, pa će na "Marakani" raditi punom parom u narednim danima, ne bi li na vreme kompletirali tim i pokušali da ga uigraju tokom priprema.

Radiće se na dolascima, ali i odlascima. Transfer mogu da ostvare Jung Vu Seol, Timi Maks Elšnik, Tomas Handel, Vladimir Lučić, Bruno Duarte, ali i mlađi igrači poput Daglasa Ovusua, Mahmudua Bađa i Luke Zarića, piše "Kurir".

Neki od njih viđeni su na "Marakani" bar do kraja kvalifikacija, ali će mnogi otići i pre samog početka priprema.