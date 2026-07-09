Detalji nisu saopšteni. Britanski mediji navode da je francuski golman stigao u Arsenal bez obeštećenja, a potpisao je dvogodišnji ugovor sa londonskim klubom uz mogućnost produženja na još jednu sezonu.



Meslije (26) je bio član Lidsa od 2019. godine, a za ovaj klub branio je na ukupno 215 mečeva. On je pre Lidsa nastupao za Lorijen.

Meslije je prošao sve omladinske selekcije francuske reprezentacije, ali nikada nije nastupio za A tim "trikolora".

- Ovo je sjajan dan za mene, jer sam upravo postao član šampiona Engleske. Za mene je Arsenal najveći klub u Engleskoj. Veoma sam srećan i ponosan što dolazim u Arsenal. Jedva čekam da pokažem koliko volim ovaj grb i da osvajam trofeje sa ovim klubom - izjavio je Meslije, preneo je zvanični sajt Arsenala.