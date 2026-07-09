Mladi Makedonac Matej Gaštarov produžio je ugovor sa Crvenom zvezdom do 2029. godine.

Gaštarov će biti u kombinaciji za superligaške utakmice, a proletos se nalazio na pozajmici u čačanskom Borcu.

- Presrećan sam, čekao sam ovaj momenat i dugo sanjao o njemu. Pre tri godine sam gledao Zvezdu na televiziji i išao na stadion, a sada igram za Crvenu zvezdu. Zahvalan sam klubu što mi je ukazao veliko poverenje i nadam se da ću ispuniti sva očekivanja. Daću sve od sebe na svakom treningu i utakmici - rekao je Gaštarov.

Rođen je 15. novembra 2006. godine, stigao je 2024. u Crvenu zvezdu iz Vardara.