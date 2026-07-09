Eriksen (34) je drugi put u karijeri kolabirao 7. juna tokom prijateljskog meča Danske i Ukrajine.



Vezista je prethodno kolabirao i tokom Evropskog prvenstva održanog 2021. godine. Tad je doživeo srčani udar, ugrađen mu je pejsmejker i potom je nastavio karijeru.

- Kristijan Eriksen će uskoro započeti individualni program rehabilitacije. Posle razgovora sa generalnim direktorom Diterom Hekingom, odlučeno je da će 34-godišnjak završiti ovaj program u rodnoj Danskoj. Klub je u redovnom kontaktu sa Kristijanom i njegovim lekarima. Želimo Kristijanu sve najbolje u njegovom daljem razvoju rehabilitacije - stoji u objavi "vukova".



Šampion Nemačke iz 2009. godine će naredne sezone igrati u "cvajti" jer je ispao iz Bundeslige posle baraž mečeva protiv Paderborna.