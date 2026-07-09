Kolina je naveo da je zadovoljan suđenjem u dosadašnjem delu SP.

"Odigrali smo 50 odsto više utakmica nego na SP u Kataru 2022, a pred nama je još osam velikih mečeva. Na tako velikom broju mečeva u relativno kratkom vremenskom periodu normalno je da ne ide sve po planu", rekao je Kolina, preneo je zvanični sajt FIFA.

On je istakao da su rasprave o odlukama sudija sastavni deo fudbala.

"Konstruktivna rasprava je deo fudbala, ali neosnovanim optužbama nema mesta u našem sportu. Niko ne može da sumnja u integritet sudija na SP. Kada se to radi, izazivaju se reakcije koje vode do pretnji njima i njihovim porodicama, što je nedopustivo", istakao je Kolina. On je naglasio da niko iz rukovodstva FIFA ne može da utiče na odluke sudija.

"Niko ne može da utiče na sudijsku organizaciju FIFA, pa ni predsednik Đani Infantino. On je pružio punu podršku sudijskom timu i veruje u našu apsolutnu nezavisnost. Sudije donose poštene odluke i uvek daju sve od sebe, baš kao igrači i treneri", izjavio je Kolina.

On se potom osvrnuo na suđenje na utakmici osmine finala SP između Argentine i Egipta (3:2).

Prvi sporni momenat dogodio se u drugom poluvremenu pri vođstvu Egipta od 1:0, kada je posle intervencije VAR-a poništen gol Mustafe Zika zbog prethodnog prekršaja veznog igrača afričke selekcije Marvana Atije nad protivničkim fudbalerom Lisandrom Martinezom.

"Nakon svakog postignutog gola VAR proverava fazu napadačkog poseda. Ako se u izgradnji akcije utvrdi prekršaj koji je imao uticaj na gol, VAR će da preporuči pregled snimka na terenu. Ne postoji definisano ograničenje ni u pogledu udaljenosti od gola ni u pogledu vremena između incidenta i gola. Primer za ovo je utakmica između Argentine i Egipta. Atija je očigledno nagazio Martineza. Verujemo da je prekršaj zaista prekršaj. Bez obzira na to da li se čini da je prekršaj očigledan, ako ga sudije nije video na terenu, VAR može da interveniše", poručio je Kolina.

Fudbalski savez Egipta se žalio na još jednu spornu odluku u finišu utakmice sa Argentinom. FS Egipta tvrdi da je Mohamed Salah fauliran od strane Hulijana Alvareza u protivničkom šesnaestercu pre nego što je Enco Fernandez u nadoknadi vremena postigao gol za pobedu Argentine od 3:2, ali da glavni sudija Francuz Fransoa Leteksje nije reagovao, kao ni VAR.

"Takođe, ako se ne utvrdi prekršaj u pripremi akcije za gol, VAR će o tome da obavesti sudiju. Gaženje protivničkog igrača jeste prekršaj, dok defanzivni fudbaler koji prvo dotakne loptu, a zatim ostvari uobičajen kontakt, nije napravio prekršaj. Primer za ovo je finiš utakmice između Argentine i Egipta. Glavni sudija i VAR su procenili da je kontakt između Salaha i Alvareza bio u granicama uobičajenog fudbalskog duela. U nekim odlukama uvek će postojati određeni stepen subjektivnosti, ali smo zadovoljni kako je ovaj princip primenjivan u dosadašnjem toku SP", zaključio je Kolina.