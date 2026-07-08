Dušan Tadić je posle jedne sezone napustio Al Vahdu i slobodan je u izboru nove sredine.

Srpski fudbaler se objavom na Instagramu oprostio od sada već bivšeg kluba, poželevši mu sve najbolje u budućnosti. To je odmah pokrenulo lavinu komentara, u kojima ga navijači njegovih bivših klubova, pre svega Ajaksa i Fenerbahčea, zovu da se vrati.

- Moja epizoda u Al Vahdi je završena. Osvojili smo dva trofeja i zauvek ću biti zahvalan na tom specijalnom iskustvu, ali i na ljudima koji su ovo poglavlje učinili posebnim.Zahvaljujem se klubu i upravi na podršci, razumevanju i tome što su imali sluha za ovu promenu. Sve najbolje u budućnosti - napisao je bivši kapiten Srbije.

Tadić je u dresu Al Vahde postigao pet golova. Osvojio je Liga kupa UAE, kao UAE-Katar Čelendž šild.

Tokom bogate karijere nastupao je za Fenerbahče, Ajaks, Sautempton, Tvente, Groningen i Vojvodinu. Nema sumnje da će se priče o eventualnom povratku na "Karađorđe" ponovo pokrenuti.

To nije sve, jer je prema navodima inostranih medija za Tadića zainteresovan i Šalke.