Nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije Dušan Tadić još jednom je u razgovoru za "Mozzartsport" ponovio da se neće vraćati među "orlove" i da je definitivno stavio tačku na reprezentativnu karijeru.

Ipak, to ne znači da ne bi mogao da postane selector.

- Mislim da hoću, ali - jednog dana. Više bih voleo da se prvo ostvarim kao trener u klubovima. Selektorski posao je drugačiji i možda je bolje da ga uzmeš kad si u nekim godinama. Kao što su to bili kod nas Antić, Muslin i Stojković. Evo, na primer, isto kroz Paunovića vidim da je klupski trener, čovek koji bi da radi svaki dan, koji ima tu energiju za svakodnevni rad. A kada si selektor, malo je drugačije. Baviš se više nekim drugim stvarima. Dođu ti igrači umorni iz klubova, moraš više da ih da ih i otpustiš i zategneš u isto vreme.

Imao je odgovor i na pitanje kako će Srbija izgledati pod njegovim vođstvom.

- Jako ofanzivno. Kao Ajaks. Samo presing, dominacija u svakom smislu te reči: u ponašanju, u posedu, u igri, u svemu.