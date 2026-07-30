"Rosoneri" su ovog leta napravili nekoliko promena u stručnom štabu. Klub je napustio Masimilijano Alegri, dok je na njegovo mesto došao bivši trener Mančester junajteda Ruben Amorim.

Portugalac je stigao sa velikim ambicijama na "San Siro" i želi da nametne svoj stil fudbala u gradu mode. Jedna od prvih stvari koje je Amorim rekao po dolasku u Milan, jeste to da je Strahinja Pavlović "nedodirljiv", ali izgleda da se ta situacija sada promenila.

Srpski štoper je jedan od najtraženijih defanzivaca ovog leta, a sada postoji šansa da on napusti Milan. Naime, klub sa "San Sira" je promenio odluku o Strahinji Pavloviću i on više nije "nedodirljiv". Klub iz severne Italije je odlučio da će ipak slušati ponude za srpskog štopera ovog leta, a pominje se da ga ne bi pustili da ode za cifru manju od 50.000.000 evra.

Iako je u prvi mah izgledao kao da je Pavlović "zacementiran" u odbrani Milana, situacija se malo promenila.

On nije tip igrača kojeg voli Ruben Amorim, ali i dalje on i ceo njegov stručni štab, kao i rukovodstvo kluba, veruju u Strahinju Pavlovića i zbog toga postoji velika verovatnoća da on neće menjati sredinu, ali sve može da se promeni ukoliko dođe dobra ponuda.

Utisak je da Ruben Amorim veruje Fikaju Tomoriju, koji je jedini siguran član odbrane "rosonera". Pavlović će morati da izbori svoje mesto u startnoj postavi, što ne bi trebalo da bude toliko teško zbog stila fudbala koji igra Ruben Amorim. Portugalac voli da igra u formaciji sa tri zadnja igrača, a Pavlović je dokazao da mu taj stil igre najviše odgovara i pruža mu najviše slobode.

Pavlović je u više navrata u Milanu i reprezentaciji Srbije igrao kao deo štoperske trojke i tada je pružao svoje najbolje partije u karijeri.

Ukoliko bi se Milan ipak odlučio da proda Pavlovića, za njega je najveće interesovanje pokazao Čelsi. Upravo je Ćabi Alonso jedan od trenera koji takođe forsiraju taktiku sa tri ili pet igrača pozadi, gde bi se Pavlović odlično uklopio. Ukoliko Čelsi želi da u svoje redove dovede srpskog reprezentativca, moraće da izdvoji pravo bogatstvo za njega, ali to neće biti problem kada su londonski "plavci" u pitanju.