Brazil je eliminisan već u osmini finala, čime je prvi put još od 1966. godine ostao bez plasmana među osam najboljih reprezentacija na Mundijalu.

U razgovoru za ESPN, Ančeloti je istakao da je njegov tim do prekida imao kontrolu nad utakmicom, ali da se situacija promenila nakon pauze.

"Mislim da smo izgubili od Norveške zbog pauze za hidrataciju. Do tog momenta tim je imao kontrolu. Norveška je imala mnogo poseda na svojoj polovini, ali isto se dogodilo i protiv Engleske, pa nisu uspeli da pobede", rekao je italijanski stručnjak.

Ipak, Anćeloti je naglasio da odgovornost za rezultat snosi on.

"Tu sam možda napravio grešku. Mislio sam da smo izgubili kontrolu u trenutku kada je zapravo već nismo imali. Napravio sam određene izmene, a problem je bio i gol Holanda", dodao je selektor Brazila.

Ančeloti je na klupu Brazila stigao sa velikim očekivanjima, ali je Mundijal završen mnogo ranije nego što se u zemlji fudbala očekivalo.

"Selesao" sada pokušava da pronađe put ka povratku među najbolje svetske reprezentacije.