Fudbaleri Partizana gostovaće večeras od 20.15 časova u Uni Štresen u Luksemburgu u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije.

Trener Partizana Saša Ilić rekao je da je rezultat 4:0 iz prve utakmice u Beogradu odličan, ali da njegova ekipa uvek mora da ide na pobedu.

"Malo više odgovornosti naših igrača, disciplinovani da budemo. Idemo da pobedimo, sigurno je da neće biti lako, pošto oni igraju na domaćem terenu. U prvoj utakmici smo pokazali kvalitet. Hajde da preskočimo prepreku pa da kasnije razmišljamo o narednom protivniku. Sigurno je da ćemo u narednim utakmicama imati još veću podršku naših navijača", rekao je Ilić.

Fudbaler Partizana Ognjen Ugrešić naveo je da se "crno-beli" neće opustiti uprkos dobrom rezultatu iz prvog meča.

"Nadam se da ćemo prikazati sličnu partiju kao u prvoj utakmici. Nadamo se pobedi. Možemo da očekujemo isti Partizan kao u prethodnim mečevima", poručio je Ugrešić.

Pobednik dvomeča igraće u trećem kolu kvalifikacija za LK protiv boljeg iz duela između Panevežisa i Tobola (1:1 u prvoj utakmici).