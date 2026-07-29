Sudijska komisija Fudbalskog saveza Srbije (FSS) oglasila se povodom spornih situacija iz 2. kola Mozzart Bet Super lige Srbije, a u centru pažnje našao se duel Mačve i Partizana.

Sudijska komisija Fudbalskog saveza Srbije potvrdila je da je sudija Lazar Lukić doneo ispravnu odluku kada je, nakon intervencije iz VAR sobe i pregleda snimka, pokazao direktan crveni karton fudbaleru domaćih Bošku Vraštanoviću.

Sporna situacija dogodila se u 52. minutu, kada je fudbaler Partizana Že imao potpunu kontrolu nad loptom i otvoren put ka golu Mačve.

Vraštanović je startom sa leđa zaustavio napadača crno-belih, zbog čega je prvobitno pokazan žuti karton, ali je nakon poziva iz VAR sobe i OFR pregleda odluka promenjena.

Sudijska komisija FSS ocenila je da je intervencija bila potpuno opravdana.

- Igrač gostujućeg tima broj 89 imao je punu kontrolu nad loptom i otvoren put ka protivničkom golu. Na njega startuje protivnički igrač broj 8 i sprečava ga u razvoju akcije. Sudija je, nakon OFR-a i pregleda snimka, ispravno doneo odluku da je reč o prekršaju za crveni karton - navodi se u obrazloženju.

Međutim, ono što je privuklo posebnu pažnju jeste činjenica da se Komisija nije oglasila povodom druge velike sporne situacije sa istog meča – isključenja fudbalera Partizana Dembea Seka.

Odluka da Sek dobije crveni karton izazvala je mnogo polemike u taboru crno-belih prethodnih dana, a klub je smatrao da je postojao prostor za drugačiju procenu.

Ta situacija se nije našla u analizi Sudijske komisije FSS, pa nije stigla ni zvanična potvrda da li je odluka arbitra bila ispravna.

Takav epilog znači da žalbe Partizana nisu promenile ishod disciplinskog postupka, pa Sek neće biti na raspolaganju stručnom štabu za naredni meč.

Crno-beli će u 3. kolu Superlige Srbije ugostiti IMT u Humskoj bez svog fudbalera.

Pored duela Mačva – Partizan, Sudijska komisija analizirala je još nekoliko situacija iz drugog kola domaćeg prvenstva.

Na meču Radnički Niš – Čukarički u 74. minutu potvrđeno je da je poziv na OFR bio opravdan, nakon čega je ispravno dosuđen kazneni udarac za goste zbog igranja rukom.

U susretu IMT – Zemun Komisija je, međutim, ukazala na propust VAR sobe, ocenivši da je izostala reakcija zbog nasilničkog ponašanja igrača domaće ekipe sa brojem 27.