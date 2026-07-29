Olimpijakos ima velike ambicije ove sezone. Crveno-beli iz Pireja žele da svrgnu AEK sa trona u Grčkoj, a sada su doveli novo veliko pojačanje.

Novi član grčkog velikana je Stefan Ortega. Nemački golman je doputovao u Atinu kako bi posle lekarskih pregleda i zvanično stavio potpis na ugovor sa novim klubom.

Bivši čuvar mreže Mančester sitija nije krio oduševljenje što će braniti za Olimpijakos.

- Trebalo je malo vremena da se transfer završi, ali porodica Marinakis me je zaista želela. Veoma sam srećan što sam ovde. Jedva čekam da počnem sa radom, upoznam stručni štab i nove saigrače. Već sam bio ovde sa Mančester sitijem tokom Superkupa, tako da poznajem stadion i uslove koje klub ima - poručio je po dolasku u Grčku.

Dolazak Ortege dodatno je pojačao konkurenciju među stativama Pirejaca, imajući u vidu da je opremu Olimpijakosa nedavno zadužio i crnogorski golman Balša Popović, koji je stigao iz OFK Beograda (bio pod ugovorom sa Crvenom zvezdom).