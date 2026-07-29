Luka Dončić ugostiće čitavu ekipu Los Anđeles lejkersa u Sloveniji, gde će "jezeraši" odraditi četvorodnevni mini kamp u avgustu.

Prema informacijama ESPN, maršuta sastava koji vodi Džej-Džej Redik sadržaće košarkaške treninge, golf i obilazak obližnjih turističkih atrakcija.

Nije ovo prvi put da Dončić organizuje „tim bilding“, jer u oktobru prošle godine platio dan u Porše centru u južnoj Kaliforniji. Tamo su košarkaši imali priliku da izaberu različite modele luksuznih automobila i provozaju se na stazi posle treninga.

Lejkersi su prethodne sezone zauzeli četvrto mesto na Zapadu.