Jedna od najvećih zvezda u istoriji košarke obavestila je Lejkerse da franšiza može da nastavi dalje bez njega, pošto planira da sezonu 2026/27 odigra na drugom mestu.

To praktično znači kraj velike ere u Los Anđelesu, gde je Lebron stigao 2018. godine i sa Lejkersima osvojio NBA titulu 2020. godine.

Dončić i Džejms su dres "jezeraša" zajedno nosili u minuloj sezoni.

-Bila je čast igrati i učiti od tebe - napisao je Dončić.

Golden Stejt, Majami i povratak u Klivlend najrealnije su destinacije za Lebrona.