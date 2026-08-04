-Napravio sam pravu pauzu od košarke tokom prvih nekoliko nedelja nakon završetka sezone, kako bih oporavio telo. Oporavak je prošao odlično i ponovo sam 100 odsto zdrav - napisao je 27-godišnjak u pismu upućenom navijačima Lejkersa.

Dončić je takođe odlučio da u avgustu ugosti Lejkerse u Sloveniji tokom četvorodnevnog boravka, za koji je pripremio veliki broj aktivnosti za ekipu. Prethodno se posvetio porodici i deci, nakon rastanka sa suprugom.

-Vreme za odmor od košarke nešto je što radim na početku svakog leta, između sezona. To je možda drugačiji način rada, ali meni odgovara - rekao je Dončić i dodao:

-Kada dozvolim sebi da mi igra malo nedostaje i kada isprobam neke nove stvari, to me samo dodatno uzbudi i motiviše da se vratim igranju.









