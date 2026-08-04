Turbulentno je ovo leto i prelazni rok za KK Partizan koji tek treba da dovede glavne igrače i nosioce za sezonu 2026/27.

Do sada su u crno-beli tabor stigli Kevarijus Hejs, Lamar Stivens, Alesandro Pajola, Nikola Tanasković, Luka Vildosa, Derek Vilis i Kajl Olmen.

Ekipu su napustili Isak Bonga, Šejk Milton, Sterling Braun, Duejn Vašington, Nik Kalates, Dilan Osetkovski, Bruno Fernando i Aleksej Pokuševski.

Bilo je tu i dolazaka koji su propali poput Armonija Bruksa, Ošeja Briseta, Tajsona Etijena, Vendela Mura, Tornikea Šengelije, Ajzee Kordinijea, Petija Milsa...

Bruksa, Mozzart Sport navodi da je Amerikanac dva puta u pregovorima zavlačio i odbio Partizan i da je na kraju otišao u Valensiju.

"Armoni Bruks bio bi jedan od najplaćenijih igrača u Partizanu uz Karlika Džonsa, a ostalo je bilo samo da stavi potpis na ugovor.

Onda se dešava prvi preokret.

Potpuno nenadano u čitavu priču ulazi francuski Asvel sa Tonijem Parkerom na čelu. Ekipa koja godinama tavori na samom dnu tabele Evrolige sada odjednom nalazi ogromnu količinu novca, sklapa se budžet od preko 50.000.000 evra i tu dolazimo do prve pogažene reči.

Predstavnici Armonija Bruksa u tajnosti sklapaju dogovor, da bi samo obavestili Partizan da prošlosezonski MVP finalne serije šampionata Italije neće doći u Beograd sledeće sezone, iako mu je poslat ugovor na potpis", stoji u tekstu.

Usledio je novi neočekivani obrt.

"Kada je postalo jasno da Asvel nije onaj projekat koji se činio i da neće imati ni polovinu onog budžeta koji se pominjao, tako je ekipa koja je sastavljena krenula da se raspada bez da je odigrala i minut zajedno. Silvan Fransisko je otišao u Panatinaikos, dok je Bruks krenuo da juri za novim angažmanom jer je postalo kristalno jasno da tim iz Vilerbana ne može da garantuje plate.

Predstavnici Bruksa ponovo preuzimaju stvari u svoje ruke i ponovo zovu Partizan, koji još uvek traga za igračem njegovog profila. U prvi mah je izgledalo da će pregovori ponovo da se pokrenu, da bi tabor Bruksa ponovo došao na vanserijsku ideju.

Poručili su Partizanu u suštini sledeće: "Sačekajte vi da vidimo da li ćemo se dogovoriti sa Real Madridom. Ako ne, zovemo vas".

Crno-beli su odgovorili, parafraziramo: "Ne zovite više nikada!"

Tu se priča Partizana i Bruksa ovoga leta zvanično završila, ali Bruks na kraju nije završio u Madridu, već u Valensiji, i to kao pozajmljeni igrač Asvela", kaže pomenuti portal.