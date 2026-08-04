Uroš Medić nastavlja da živi svoj san!

Posao na UFC u Beogradu završio je za 30 sekundi. Ostvario je neverovatan nokaut, zaradio bonus, ali to nije sve!

Stigla je još jedna velika vest za Medića!

Srbin je zvanično zauzeo 10. mesto na UFC rang-listi velter kategorije. Ovo je ogroman korak ka vrhu najjače MMA organizacije na svetu.

Medić ne krija da želi pojas i da je sam da postane šampion. Sve ide u dobrom smeru, a ostaje da se vidi kada će ponovo u oktagon.

Jedno je sigurno, Srbija ima novu veliku MMA zvezdu.