U sezoni 2024/25, kada je Rijeka osvojila duplu krunu, jedan od glavnih igrača bio je brzonogi krilni napadač Nais Đuahra (26). Francuz alžirskog porekla ubrzo je sa verenicom Jasminom napustio Rujevicu, bez obeštećenja, i poslednju sezonu proveo je u portugalaskom klubu Aruka.

Inače, Jasmina je velika podrška Naisu. Obožava životinje, prirodu, putovanja i vodi zdrav život. Ovih dana časti pratioce vrućim izdanjima.

Atraktivna Špankinja gde god se pojavi izaziva veliku pažnju, neretko i veću od partnera. Po struci je pravnica, a specijalnost su joj sportsko i kriminalno pravo. Strastvena je što se tiče putovanja i malo je mesta na svetu koje nije posetila. Neke od najdražih stvari su joj romantični zalasci sunca na plaži. Obožava sport, redovno vežba i brine o telu.

Dovoljno da privuče pažnju, a na Đuahri je da je prati u stopu.