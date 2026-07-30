Najpopularniji influenser na ovim prostorima, Bogdan Ilić iliti Baka Prase, već je dobijao poziv od Dejne Vajta da ode put SAD-a i bude gost UFC-a, ali tada nije dobio vizu. Sada se sve ispravilo, pošto su i Dejna, ali i poznata Nina Drama pozvali Baku Praseta da snimaju zajednički lajv.

Baka Prase je bio u lajvu na svom kanalu zajedno sa Ninom Dramom, ali i Šinom Batori, koja nosi naziv "Mađarski uragan".

On je hteo da ga Šina udari, ali po ruci. Ipak, njoj se ruka omakla i udarila je opaki šamar Baki Prasetu, koji je ostao u čudu.

U subotu nas očekuje UFC i izvesno je da će biti sjajna atmosfera...