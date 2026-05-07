-Finale kupa, 13. 5. sreda u Loznici, protiv Zvezde. Dolazimo, grmimo, osvajamo. Protiv Zvezde dva puta smo ih pobedili, jednom su imali sreće. Sada je naša tekma, naša utakmica - rekao je Baka Prase.

Potom, obratio se direktno Zvezdanu Terziću:

- Inače, Zvezdan Terzić je u nekom intervjuu rekao da je Kup za neuspele klubove, neka utešna nagrada. Druže, za neuspele klubove, ako vas slučajno dobijemo? Čekaj, stani, čoveče. Ako vas slučajno dobijemo, vi ćete biti u fazonu, mi se nismo ni trudili. A šta ako Zvezda pobedi, što će se teško desiti. Da li je Zvezda onda neuspešan klub? Da li je Zvezda neuspešan klub? Šah mat! Šah mat.

Nastavio je u istom ritmu.

- Ne znam, ne znam. Zvezdan Terzić opet pecka, bez razloga. On mora da spusti Vojvodinu.

Za kraj, ponovio je da Vojvodina ide na pobedu:

- Bez veze. Idemo u svakom slučaju, u sredu da objasnimo par stvari Zvezdi. Vraćamo se kući kao pobednici i to je to. Terziću, mi se vidimo na terenu.