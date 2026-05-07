Mnogi se sećaju, ali ima i onih mlađih koji ne pamte 100. večiti derbi i duel Crvene zvezde i Partizana koji će se zauvek pamtiti. Sa obe strane veliki broj legendi od Save Miloševića, do Darka Kovačevića.

Međutim, ispostavilo se da će drugi fudbaler kroz dalju karijeru postati prilično interesantan, pre svega svojim čudnim odlukama. U pitanju je čuveni Dejan Stefanović (51), legenda Premijer lige i glavna uzdanica Harija Rednapa.

Štoper sa golgereskim njuhom i dupla kruna na "Marakani"





Dejan Stefanović rođen je 28. oktobra 1974. godine u Vranju. Prve fudbalske korake napravio je u rodnom gradu u ekipi tadašnjeg Jumka, a danas ekipe Dinama iz Vranja. Njegov talenat brzo je prepoznat pa je sa 20 godina stigao na "Marakanu".

Brzo se izborio za mesto prvotimca. Postao je standardan član ekipe, bio akter čuvenog 100. večitog derbija, a u sezoni 1994/1995 postigao je čak devet golova, iako je igrao na poziciji štopera. Te sezone crveno-beli su stigli do duple krune.

Popularni Ćare pokazao je tada da bi mogao da igra i u mnogo jačim ligama, što je probao već iste godine.

Prvi odlazak u Englesku za 3.000.000 evra

Stefanović je prvi put u Engleskoj zaigrao 1995. godine kada je u paketu sa Darkom Kovačevićem prešao u Šefild Vendzdej. Englezi su Zvezdi platili čak 3.000.000 evra, što je za to vreme bila ozbiljna svota novca.

Proveo je četiri godine u Šefildu nakon čega se preselio u Peruđu gde se nije snašao. Ubrzo je usledio povratak u Srbiju u redove OFK Beograda, ali se ni u redovima "romantičara" nije dugo zadržao.

Možda i najbolji potez bio je odlazak u holandski Vitese gde je jedno vreme bio i kapiten ekipe. Proveo je četiri godine u Holandiji te je ponovo usledio odlazak u Englesku.

Odrekao se srpskog pasoša

Nakon što je 2003. po drugi put kročio u Englesku, više je nije napuštao. Stefanović je brzo postao udarna igla Harija Rednapa u Portsmutu. Međutim, na predstavljanju bilo je prilično čudno.

- On puno pije i puši, prava je noćna mora - tim rečima je Rednap otvorio konferenciju za medije.

Kasnije je taj "koji pije i puši" odigrao 112 utakmice za engleski tim, postao prvi Srbin sa kapitenskom trakom u Premijer ligi, međutim, onda je odlučio da razočara zemlju u kojoj je rođen.

Stefanović je jednom prilikom dok je igrao za Portmut potvrdio da će dobiti engleski pasoš, a čim to uradi odrećiće se srpskog.

- Kroz dve godine podnećui prijavu za dobijanje britanskih papira. Kada budem dobio britanski pasoš, baciću stari, jer se uopšte ne osećam kao Srbin. Došao sam u Engleske pre deset godina i nisam znao jezik. Medjutim, brzo sam ga naučio, prihvatio vaš mentalitet, navike, a posebno mi se svidja to što ovde vlada red - rekao je u intervjuu za "Indipendent" bivši defanzivac Crvene zvezde.

Gde je sada Dejan Stefanović?

Stefanović je nakon Portmusta igrao za Fulam, Norič, a karijeru je okončao 2011. godine u četvrtoligašu Havant i Vateru. Nakon toga gubi mu se svaki trag sve do 2017. godine kada se kao gost pojavljuje na jednom meču nekadašnjeg kluba.

Kruže priče da trenutno živi u Londonu gde ima privatni biznis u koji je uplivao sa svojom porodicom.

Stefanović je bio odličan i u reprezentaciji. Odigrao je 19 utakmica za selekciju Jugoslavije i još četiri za Srbiju i Crnu Goru.