Poznati trener Patrik Muratoglu govorio je o ovom velikom turniru...

- Mislim da šanse da Janik Siner osvoji Rolan Garos ne mogu biti veće - poručio je Muratoglu.

Nastavio je u istom ritmu.

- Za mene je to uporedivo sa šansama koje je Rafael Nadal imao da osvaja Rolan Garos tokom karijere. Mislim da Siner ima sličnu prednost, ne iz istog razloga, jer je razlog zašto je Rafa bio nepobediv na šljaci bio i njegov stil igre.

On ima svoje viđenje.

- Janik ima ogromnu prednost na svakoj podlozi, osim protiv Karlosa Alkaraza, ali on ne igra. Nije stvar u njegovom stilu igre, već u dominaciji, koja je neuporediva - rekao je Muratoglu i onda uvredio Novaka Đokovića.

-Ako pogledate dve godine kada je Novak Đoković imao sličan nivo dominacije, 2011. i 2015, u oba slučaja nije osvojio Rolan Garos. Ali postoji velika razlika. Mislim da je Janikova igra na šljaci bolja od Novakove. Janik igra sa mnogo većom rezervom iznad mreže. Mislim da je kvalitet njegove lopte drugačiji, što je izuzetno važno na šljaci. To mu daje čak i blagu prednost - zaključio je Muratoglu.

Muratoglu je rekao svoje... Karlos Alkaraz neće igrati u Partizu, a sve prognoze govore da je Janik Siner apsolutni favorit.