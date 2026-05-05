U susret predstojećem Rolan Garosu, odvija se prava drama. Naime, brojni teniseri su digli ozbiljnu frku jer nisu zadovoljni preraspodelom novca na pariskom grend slemu.

Smatraju da treba da dobijaju više nego što imaju, a potpisnici ove inicijative su Alkaras, Zverev, Švjontek, Gof, Pegula...

Najbolja teniserka na svetu, Arina Sabalenka, komentarisala je saopštenje i kritike koje su upućene Rolan Garosu.

-Apsolutno, kad vidite brojke i iznose koje igrači dobijaju. Osećam se kao da mi pravimo predstavu. Osećam kao da bez nas ne bi bilo turnira i zabave. Zaista verujem da zaslužujemo veći procenat. Šta mogu da kažem? Jednostavno se nadam da će svi pregovori koje vodimo, u nekom trenutku, dovesti do prave odluke, do rešenja koji zadovoljava sve - rekla je Sabalenka.

Beloruskinja je, takođe, najavila i radikalnije mere.

-Mislim da ćemo ga u nekom trenutku bojkotovati. Osećam da će to biti jedini način da se, na neki način, borimo za naša prava - ističe Arina.

Rolan Garos će se igrati u periodu od 24. maja do 7. juna.