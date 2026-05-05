O njegovom stanju govorio je Pablo Anduhar.

- Mogu da vam kažem da sam imao sreće da pre dva dana porazgovaram sa njim pet minuta i rekao mi je da želi da se vrati tek kada bude 100 posto spreman - rekao je Anduhar.

Nastavio je u istom ritmu.

-On ne stavlja nikakve datume povratka pred sobom, ide od dana do dana. Moje iskustvo tri operacije... Dobro, pet operacija ramena, govori mi da kada ne ispunite cilj do tog nekog izvesnog datuma, može da se pojavi anksioznost, pa čak i mala depresija - izjavio je Anduhar.

Smatra Anduhar i da je neophodno gledati sve iz dana u dan, kako to i Karlitos čini, te da će znati da je ovaj sigurno spreman kada zakorači ponovo na teren.

Alkaraza nećemo gledati u Rimu gde se već igraju kvalifikacije, a neće ga biti ni na Rolan Garosu.

Otvoreno je pitanje da li će moći da nastupi na Vimbldonu i kakvo će do tada biti stanje...