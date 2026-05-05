Teško, baš teško da je neki sportski radnik poreklom iz Srbije uspeo da navuče veliku gnev fudbalskih zaljubljenika iz naše zemlje kao što je to učinio čovek koji se toliko stideo svog porekla da je dva puta menjao prezime.

U tome je uspeo možda široj javnosti ne toliko poznat stručnjak Nestor el Maestro (43), koji se zapravo originalno nije tako prezivao...

Stidi se srpskog porekla, dva puta menjao prezime

Nestor je rođen 25. marta 1983. godine u Beogradu od oca Zorana i majke Slađane. Naravno da se nije prezivao El Maestro. Imao je sasvim uobičajeno srpsko prezime - Jevtić, međutim nije mogao da izdrži.

Za to je kriv, prema rečima Nestora, Slobodan Milošević zbog koga su on i njegova porodica pobegli iz Srbije u Veliku Britaniju gde je Nestor odrastao, a sa svega 16 (ili 17) godina odlučio je da promeni prezime. Prvo je promenio i ime pa sve zvao Džon Smit, da bi onda vratio Nestor, ali dodao El Maestro.

- U stvari, dva puta sam menjao ime. Prvi put kada sam imao 16 ili 17 godina i želeo sam da se otarasim onog ‘ić’ u prezimenu. Posle toliko godina u Engleskoj, osećao sam se kao Britanac, mada me je sada malo sramota da kažem da sam se stideo srpskog porekla. U tom vremenu Srbija je opisivana kao aggressor u ratu, a Slobodan Milošević - čije se ime završavalo kao moje - bio je tiranin 90-ih - prisetio se El Maestro u intervrju koji je dao "Gardijanu" pre par godina.

- Pošto sam se osećao kao Britanac promenio sam ime u nešto nalik Džon Smit. Posle par godina, kad mi je bilo 18, to mi je zvučalo malo veštački, glupo. Roditelji su mi bili stranci, govorili su sa akcentom, a ja se zovem Džon Smit. Nisam znao šta da radim, pa sam se vratio originalnom imenu, koje sam uvek voleo, Nestor, ali sam u trenucima tinejdžerskog ludila prezime promenio u El Maestro, jer mi je zvučalo baš kul. Sad sam već duže El Maestro no što sam bio Jevtić. Postalo je deo mene. Naučio sam da živim s tim.

Ponovo pričao o Srbiji

Nestor je nedavno govorio za magazin "World Soccer" gde je pričao o svojim počecima, ponovo je pominjao Slobodana Miloševića i svoj početak.

- Ja sam Srbin u srcu, ali je Velika Britanija moja zemlja - rekao je između ostalog Jevtić.

"Zvezdaši" ga se dobro sećaju

Najveći uspeh u svojoj dosadašnjoj trenerskoj karijeri ostvario sa upravo pomenutim Spartakom iz Trnave. Do tada prilično nepoznat klub uspeo je da dovede do titule šampiona u Slovačkoj, a onda i zakaže okršaj sa Crvenom zvezdom u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, pre toga eliminišući Legiju iz Varšave.

Crveno-beli će tu sezonu pamtiti večno, jer su nakon 1:1 u Beogradu, slavili sa 2:1 posle produžetaka u Slovačkoj, a onda izbacili Salcburg i po prvi put u 21. veku ušli u grupnu fazu Lige šampiona.

Dobio otkaz u Bugarskoj posle 10 dana, oterali ga i iz Mađarske, Turske, a sada je ispao u drugu ligu

U novembru 2024. godine je postigao dogovor sa ekipom Debrecina i radio u Mađarskoj kao trener čuvenog kluba. Međutim, nakon katastrofalne sezone u kojoj je Debrecin bio na ivici ispadanja u drugu ligu Nestor je dobio otkaz.

U februaru se dogovorio sa ekipom Al Najme i postao je novi trener kluba iz Saudijske Arabije, ali je sada blizu otkaza jer će klub ispasti u drugu ligu.

U svojoj trenerskoj karijeri vodio je Spartak Trnavu, CSKA Sofiju, Šturm iz Graca, Al Tavoun i Goctepe.