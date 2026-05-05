Posle toliko muka i operacija, Lindzi Von ponovo blista!

Rrešila je da u zanosnoj haljini prošeta na Met Gala večeri.

Lindzi Von se pojavila na crvenom tepihu, na prvom velikom javnom događaju posle strašnog pada u februaru na Igrama i rupture prednjih ukrštenih ligamenata, preloma noge i skočnog zgloba.

Ona je stigla u Metropoliten muzej umetnost u Njujorku i nosila je zanosnu haljinu koji je dizajnirao Tom Brajan. Bila je odevena u usku haljinu u boji kože, od čipkanog veza, koja je po sebi imala srebrne motive. Kroj haljine bio je u znaku sirene, pa je na samom kraju imala mrežicu koja se širila.

Za haljinu koju je Lidnzi Von nosila u Njujorku bilo je potrebno 4.000 sati da bi se izradila.

-Veoma sam zahvalna. Bilo je mnogo trenutaka u kojima nisam znala gde ću biti, gde ću završiti... A, dolazak na ovo mesto je poseban, zbog toga sam zahvalna - rekla je Lindzi Von.

Koristila je štap kako bi se kretala, ali je nekoliko korala napravila i bez pomagala, a s uspehom je pozirala pred kamerama bez ikakvih pridržavanja.

Velika je stvari što je došla, posle svega što joj se desilo.

Von je rešila da prvo pojavljivanje u javnosti bude baš na Met Gala večeri. "Bilo je to svetlo na kraju tunela", rekla je Amerikanka u razgovoru za "CNN" svega nekoliko dana pre događaja. "Ako mogu od početka, do vrha stepenica da stigne bez štaka, to je velika pobeda za mene", rekla je neustrašiva skijašica.

Lindzi se takmičila na igrama i pored povrede kolena. A njen izlazak na stazu nije se najbolje završio. Šok je bio za sve sportiste ono što joj se desilo. Dobila je veliki broj poruka, a još jednom je pokazala kakav je borac i koliko joj je stalo.

Prošla je pakao, a lepo je videti da je ponovo na nogama i blista.