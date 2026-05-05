Tema razgovora bila je budućnost takmičenja i potpuna transformacija sistema u kojem klubovi funkcionišu.

Prema informacijama kojima raspolaže "Mozzart Sport", dosadašnji model licenci uskoro bi mogao da ode u istoriju.

Umesto toga, plan je da klubovi pređu na franšizni sistem i time postanu deo vlasničke strukture elitnog evropskog takmičenja. To znači da bi, kroz pregovore koji slede, i beogradski rivali mogli da dobiju status suvlasnika Evrolige.

Proces, međutim, počinje sa deset klubova koji već imaju A licencu. Tek nakon završetka tih razgovora, na red dolaze ostali zainteresovani timovi, uključujući Partizan i Crvenu zvezdu.

U slučaju pozitivnog ishoda, novi status bi klubovima doneo znatno veće prihode, ali i jači uticaj u donošenju odluka.

Španski mediji ranije su iznosili procene da bi ulazak u vlasničku strukturu mogao da košta između 40 i 80 miliona evra, uz jednake uslove za sve klubove koji žele da postanu deo novog sistema.

Ova promena deo je šire strategije razvoja Evrolige, koja podrazumeva proširenje takmičenja na 24 ekipe i podelu na dve konferencije.

Paralelno s tim, već je dogovoren i novi finansijski model raspodele prihoda.

Klubovi sa licencom zadržaće 65 odsto prihoda od domaćih TV prava, dok će se ostatak deliti ravnomerno.