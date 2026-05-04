Trener Cedevita Olimpije Zvezdan Mitrović rekao je pred utakmicu sa Crvenom zvezdom da je njegov tim dugo bez takmičarskog ritma.

Slovenački tim u četvrtfinalu ABA lige sastaje se sa Crvenom zvezdom, a prvi meč se igra u dvorani "Aleksandar Nikolić".

-Ovu seriju započinjemo u pomalo specifičnim okolnostima. Poslednju utakmicu odigrali smo 19. aprila, tako da smo već duže vreme bez takmičarskog ritma. U tom periodu, nažalost, nismo uspeli da odigramo ni pripremne utakmice. Treninzi su se zato uglavnom odvijali interno, između nas, i mogu reći da smo u određenom smislu ponovo prošli kraći pripremni period - počeo je trener Ljubljančana.

Plasman u polufinale regionalnog takmičenja ostvariće ekipa koja prva dođe do dve pobede.

Rival u polufinalu biće pobednik iz duela Partizana i Bosne.