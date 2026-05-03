Crvena zvezda je na dominantan način obezbedila plasman na završni turnir Košarkaške lige Srbije. Crveno-beli su u trećoj utakmici deklasirali Zlatibor rezultatom 116:62 i sa 2:1 u seriji obezbedili mesto među četiri najbolja tima koja će se krajem meseca u Nišu boriti za trofej.

Tim Saše Obradovića se revanširao Zlatiboru za šokantan poraz u drugoj utakmici, a posle meča u "Pioniru" je trener tima sa Malog Kalemegdana izneo svoje prve utiske.

- Ne znam da li ću da zvučim glupo, ali bio nam je potreban ovakav meč. Uz sve što se izdešavalo tamo, borbeni naboj i fokus kakav smo imali danas je nešto što nam treba protiv Cedevite. Dobro je što nije bio još jedan dan pauze. Ni kazna ni nagrada ne treba da budu tema. Svesni smo kako treba da radimo. U izostanku pravih plejmejkera smo se našli. Tajson to može, Batler se uči pošto je specijalac za postizanje poena. Prisutnost je mnogo važna i u napadu i u odbranu. U napadu i može da bude propusta, ali odbrana mora da bude tu. Mislim da je i poraz tamo, onako bolan, bio dobar - rekao je Obradović na konferenciji za medije.

Često zna da bude u centru pažnje zbog ponašanja.

- Mi smo imali 21-18 u Evroligi. Da je bila još jedna pobeda bili bi šesti. Trener treba da zrači mirnoćom i da to prenosi na igrači. Kao i agresivnošću. Ali mora to sve da kontroliše. Ponašam se kako mi srce govori i tako će uvek biti.

Ističe da njegov tim ovako mora da igra do kraja.

- Mora da bude ovakav odnos do kraja, to je jedini način da idemo do kraja. Nije im ni trebala posebna motivacija. Svi su svesni šta se desilo. Nije trebalo mnogo motivacije, ljudi su znali šta im je činiti.

Nije hteo da komentariše izjavu posle druge utakmice.

- Ne bih to komentarisao. Sve je rečeno - zaključio je Saša Obradović.