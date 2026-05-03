Odbojkašice Vakifbanka postale su šampionke Evrope

Tim iz Istanbula je u finalu savladao Ezačibaši sa 3:1, po setovima 5:20, 25:21, 21:25, 25:18, a najzaslužnija za veliki uspeh bila je Tijana Bošković.

Srpska reprezentativka je protiv svog bivšeg kluba, u kom je provela 10 godina, upisala čak 32 poena. Blistala je Tijana i u polufinalu protiv italijanskog Koneljana, kada je imala 34 poena i bila ključni faktor u velikom preokretu turske ekipe.

Pokušavala je Bošković deset godina da pokori Evropu sa Ezačibašijem, ali joj to nikako nije uspevalo. Letos je odlučila da promeni klub i već u prvoj sezoni je stigla do jedinog trofeja koji joj je nedostajao. Nakon titule i Kupa Turske je osvojila Ligu šampiona, pa je za manje od 40 dana kompletirala "tripletu".

Veliku ulogu u pobedi Vakifbanka imala je i Marina Markova sa 26 poena, dok je Zehra Guneš upisala 10.

Kod Ezačibašija istakle su se Ebrar Karakurt sa 20 poena, Džek-Kisal je imala 14, a Magdalena Stisjak 13 poena.

Šampionke Evrope su postale još dve Srpkinje, Katarina Dangubić, koja se povredila u polufinalu, te Aleksandra Jegdić, koja nije ulazila u igru.

Ovo je za Vakifbank sedma titula prvaka Evrope u istoriji.

Treće mesto je osvojio Koneljan, koji je sa 3-0 u setovima pobedio Skandići, za koji igra Maja Ognjenović.