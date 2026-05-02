Odbojkašice Ezačibašija savladale su Skandići u polufinalu Fajnal for turnira Lige šampiona rezultatom 3:2 (20:25, 25:20, 25:17, 21:25, 15:8).

Turska ekipa uspela je da u petom setu sigurnijom igrom i fantastičnom partijom Magdalene Stišjak koja je meč završila sa 30 poena obezbedi finale Lige šampiona protiv aktuelnog šampiona Turske, ekipe Vakifbanka.

Poveo je italijanski tim u setovima. Odlično je igrala Ekaterina Antropova koja je završila meč sa čak 34 poena i nosila je svoju ekipu. Ipak, ubrzo je stigao odgovor Ezačibašija koji je istim rezultatom osvojio drugi set, a onda i ubedljivom igrom u trećem potpuno preokrenuo rezultat.

U četvrtom setu se Skandići vratio i izborio peti set. Ipak, tamo je Ezačibaši odigrao daleko kvalitetnije i plasirao se u finale. Maja Ognjenović je u poraženoj ekipi ostvarila četiri poena.