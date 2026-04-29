Pucalo je na sve strane, mnogi kažu da je ovo najbolja utakmica svih vremena. Ipak, jedan detalj svima je promakao.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem se vidi kako golman Manuel Nojer pokušava da dođe do lopte kako bi nastavio igru.

Umesto da odmah doda loptu, dečak je u poslednjem trenutku povukao nazad i tako ostavio Nojera u neverici. Iskusni golman je ostao zbunjen, a ovaj potez izazvao je lavinu komentara među navijačima.

Jedni smatraju da je dečak radio ono što bi uradio svaki domaći navijač, dok drugi tvrde da ovakve stvari nemaju mesta na ovako velikim utakmicama.

Utakmica je bila neverovatna, a ovo je samo sve dodatno zakuvalo...