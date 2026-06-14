Jedan od najboljih fudbalera Crvene zvezde iz prethodne sezone Nair Tiknizjan već neko vreme privlači pažnju velikog broja evropskih klubova.

Među njima se ističe interesovanje Rusa, a reprezentativac Jermenije govorio je u jednom ruskom podkastu gde bi radije nastavio karijeru.

- Ako postoji dobra ponuda iz Rusije i nešto manje dobra iz Evrope, naravno da ću da odaberem Evropu. Radije bih igrao tamo. Novac će doći pre ili kasnije - rekao je Tiknizjan.

U Rusiji ga žele, pre svega jer se ne bi vodio kao stranac u ligi.

- Ne želim ništa da pričam jer nikad ne znate šta donosi sutra. Međutim, ako bi i došla dobra ponuda iz Rusije pre svega bih razmatrao šta je najbolje za moju porodicu. Primera radi, kada bih iz Evrope dobio ponudu od 900.000 evra godišnje, a iz Rusije 1.500.000, odabrao bih Evropu. Da, razlika jeste velika, ali mislim da ako pažljivo rukujete novcem to se jednostavno negde izjednači. Međutim, ako stigne ponuda iz Rusije od 2.500.000 evra? Pazite, to je ogromna svota novca. Mogu samo da sanjam o takvom novcu - istakao je Tiknizjan.