UEFA je kaznila Partizan ukupno sa 34.000 evra zbog incidenata navijača na utakmici protiv UNA Štrasena u kvalifikacijama za Ligu konferencije.

Crno-beli su dobili taj meč rezultatom 4:0, ali je Evropska kuća fudbala pokrenula postupak zbog diskriminatorskog ponašanja navijača i blokiranja prolaza na tribinama.

Partizan je kažnjen sa 20.000 evra zbog diskriminatorskog ponašanja, uz uslovno zatvaranje dela stadiona na narednoj evropskoj utakmici u kojoj će biti domaćin.

Kazna se odnosi na 5.000 povezanih mesta na zapadnoj tribini, ali je njeno izvršenje suspendovano na period od dve godine.

Partizan će dodatno morati da plati još 14.000 evra zbog blokiranja javnih prolaza na stadionu.

- Klubu je izrečena novčana kazna u ukupnom iznosu od 34.000 evra — 20.000 evra zbog neprikladnog skandiranja i 14.000 evra zbog blokiranja prolaza na Južnoj tribini. Istovremeno, mera zatvaranja 5.000 mesta na Zapadnoj tribini za jednu evropsku utakmicu izrečena je uslovno, sa rokom od dve godine, i trenutno se neće primenjivati za narednu utakmicu. UEFA takođe nije aktivirala raniju uslovnu kaznu iz 2024. godine koja je podrazumevala automatsko igranje utakmice bez prisustva publike - naveli su iz Partizana.