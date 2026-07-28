Rade Krunić, zbog udarca koji je zadobio u koleno na utakmici sa Mačvom, nije mogao da igra protiv Larna u prvoj utakmici dvomeča kvalifikacija za Ligu šampiona, kao ni protiv Vojvodine u derbiju drugog kola Superlige.

Međutim, bivši vezista Milana je počeo da trenira i trebalo bi da bude spreman već za revanš meč sa Larnom. Ostaje da se vidi da li će se već tada naći na terenu na Marakani, jer Zvezda ima veliku prednost iz prve utakmice.

Ono što je izvesno je da će moći da nastupa već u narednoj rundi protiv pobednika duela između Hapoel Ber Ševe i islandskog Vikingura.