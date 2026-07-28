Vasilije Kostov, vezista Crvene zvezde, na meti je mnogobrojnih evropskih klubova.

Ako je suditi po specijalizovanom sajtu Transfermarkt zainteresovana strana za Beograđanina moraće da isplati 25 miliona evra klubu iz Ljutice Bogdana.

Do finalne realizacije nastavljaju se nagađanja kojem jatu bi reprezentativac mogao da se privoli.

Poslednji u nizu klubova barem po Fulam njuzu, upravo klub sa Krejven kotidža.

Isti izvor navodi da su Kolibari imali skaute u Severnoj Irskoj na utakmici Larna i Crvene zvezde kako bi se uveri uživo u umeće talentovanog izdanka omladinske škole Crvene zvezde.

Navodi se još da je bi šampion Srbije pristao i na cenu od 20 miliona evra.

Kad smo kod konkurenata belo-crvenih iz Londona u trci za Kostovom su Seltik, Everton i Arsenal.