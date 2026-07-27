Fudbaler Crvene zvezde Vasilije Kostov započeo je novu sezonu onako kako je mogao samo da priželjuje. Kako on, tako i odgovorni u Ljutice Bogdana jer to samo može da znači rast cene i veći broj zainteresovanih kupaca za 18-godišnjeg vezistu.

Na tri zvanične utamice, Kostov je postigao četiri gola i upisao jednu asistenciju što je izazvalo pažnju novih bogataša.

Tako u Engleksoj javljaju da je Fulam ozbiljno zagrizao za Kostova i da su nedavno u Larn slali svoje ljude da uživo vide Kostova na delu.

Odavno je u priči Arsenal koji nikako da povuče presudan potez. Zvezda za njega traži 20 miliona i jasno je da nakon uvodnih utakmica ove sezone nema ni razloga da spušta prohteve.