Najbolji strelac Svetskog prvenstva i reprezentativac Francuske odlučio je da prekine ćutanje i oglasi se po prvi put posle Mundijala.

- Hvala. Mesec dana emocija. Prevazilaženja granica. Ponos što nosimo dres Francuske. I, pre svega, strasti – iste one koja nas pokreće na terenu i vas ispred televizora ili na tribinama. To je ono što smo zajedno proživeli, jedna neverovatna priča. Nismo osvojili ekipni trofej. Boli, i boleće još neko vreme, neću vas lagati - napisao je Mbape.

Mbape nije krio razočaranje zbog propuštene prilike da Francusku dovede do nove svetske titule, iako je turnir završio kao najbolji strelac.

- Titulu najboljeg strelca prihvatam sa ponosom, ali bi bilo mnogo lepše da je uz nju došao i pehar. Možda smo vam dugovali lepši kraj. Ali ne biramo uvek kako će se priča završiti – biramo šta ćemo u nju uneti, a mi smo dali sve od sebe. Zbog toga smo ponosni. Hvala mojim saigračima. Bez njihovog rada, trčanja, dodavanja i timskog duha koji nas je nosio od prve do poslednje utakmice, nikada ne bih postigao toliko golova. Ova nagrada pripada podjednako ekipi koliko i meni. Kao dečak sanjao sam da odigram makar jedno Svetsko prvenstvo. Odigrao sam ih tri, jedno sam osvojio, a ove godine imao sam čast da nastupim kao kapiten. To nikada neću zaboraviti. Ostajali ste budni do kasno, nekada i do duboko u noć zbog vremenskih razlika, da biste nas gledali kako igramo na drugom kraju sveta. Okupljali ste se kod kuće, u barovima, sa porodicom i prijateljima, širom Francuske i van nje.

Poseban deo poruke posvetio je navijačima koji su reprezentaciju pratili na stadionima, ali i svim ljudima iza kulisa bez kojih, kako kaže, uspeh ne bi bio moguć.

- Drugi su bili tik uz nas, na stadionima, sa zastavom preko ramena. Deca sa očima punim sjaja, muškarci i žene svih porekla i generacija, okupljeni oko istog zadovoljstva – zajedništva. To je snaga ovog sporta. Nikada nas niste napustili, čak ni u najtežim trenucima, čak ni onda kada to možda nismo zaslužili. Ovu priču ispisale su milioni ruku, a ne samo jedanaestorica na terenu, vođeni istom strašću. Didijeu sam već rekao sve što sam imao da mu kažem i on to zna. Hvala njemu i celom stručnom štabu, fizioterapeutima, kuvarima, kondicionim trenerima, vozačima, svima koje niko nikada ne vidi, a bez kojih ništa od ovoga ne bi bilo moguće. Hvala i svima koji su nas ugostili u Sjedinjenim Američkim Državama tokom ovog takmičenja. Fudbal je, na kraju krajeva, igra. Igra koju shvatamo veoma ozbiljno, kojoj posvećujemo čitav život pokušavajući da je savladamo, ali je i dalje igra, sa jednostavnim pravilima koja se nisu promenila otkako smo prvi put šutnuli loptu: lopta, gol i želja da se postigne pogodak. Zato nas sve okuplja sa istom strašću. Ovo Svetsko prvenstvo je završeno, ali priča se nastavlja. Biće novih utakmica, novih letnjih i zimskih večeri kada ćemo se ponovo okupiti oko iste igre, sa istom željom. Naša zajednička priča još nije završena. Hvala vam na svemu. Kilijan Mbape - stoji u pismu.