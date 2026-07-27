Tokom Svetskog prvenstva koje se igralo u SAD, Kanadi i Meksiku golman Eloj Rom (37) je pokupio simpatije ljubitelja fudbala širom planete, jer je impresivnim nastupima pomogao svojoj selekciji da zabeleži istorijski rezultat. Izabranik srpske influenserke Zorane Jovanović upisao je 15 odbrana protiv Ekvadora, što je najbolja partija jednog čuvara mreže u istoriji Mundijala.

Samo nekoliko nedelja kasnije, Rom je postao tragičar svog tima u drugoj ligi SAD!

Pri rezultatu 2:2, Eloj Rom je napustio svoj gol, a protivnički fudbaleri to su iskoristili na najbolji način. Kada je video da među stativama nema nikoga, u 80. minutu meča Marko Mikoleto je oprobao udarac sa centra terena i pogodio...

Eloj Rom je "zaplivao", pokušao da se vrati na svoj gol i odbrani udarac, ali nije imao sreće u toj situaciji. Lopta je završila u mreži, a Majami je na kraju izgubio od ekipe Tampa Beja.

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