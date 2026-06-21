Fudbaleri Ekvadora i Kurasaa odigrali su u Kanzas Sitiju nerešeno 0:0, u utakmici drugog kola Grupe E Svetskog prvenstva.

U centru pažnje bio je golman Kurasaa Eloj Rum koji je upisao 15 odbrana.

Rum je čuvar mreže selekcije koja je najmanja ikada koja je učesvovala na takmičenju sa svega 155.286 stanovnika.

Ono što Ruma povezuje za srpski narod, jeste činjenica da je oženio srpsku influenserku Zoranu Jovanović, poznatiju kao Zorannah.

Sjajnu partiju posvetio je bivšem saigraču Piteru Žarzinju.

Žarzinjo je bio golman, branio je za Kurasao, a preminuo je 2019. godine od srčanog zastoja dok je bio sa reprezentacijom u Haitiju.

Nakon utakmice protiv Ekvadora, Rum je podigao majicu na kojoj je bila slika Žarzinja uz sledeći natpis:

"Ovo je za tebe! Čista ljubav, Kurasao".