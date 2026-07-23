Fudbalski savez Norveške podneće zvaničnu prijavu Etičkom komitetu FIFA zbog, kako tvrdi, političkog mešanja u odluku o suspenziji američkog reprezentativca Folarina Baloguna tokom Svetskog prvenstva.

Podsetimo, Balogan je dobio crveni karton na utakmici šesnaestine finala protiv Bosne i Hercegovine. Pravi skandal je nastao kada je FIFA ukinula suspenziju reprezentativcu SAD pred duel sa Belgijom. Kasnije se predsednik SAD Donald Tramp oglasio i priznao da je od predsednika FIFA Đanija Infantina tražio da preispita kaznu.

Predsednica FS Norveške Lise Klavenes poručila je da ceo slučaj ne sme da bude zataškan i upozorila da je reč o presedanu koji može ozbiljno da ugrozi integritet fudbala.

Klavenes je u intervjuu za "The Times" najavila da će Norveška zatražiti da Etički komitet ispita ceo slučaj.

- Kada na ovakav način menjate pravila, ulazite na veoma klizav teren koji može da ugrozi čitav sport. Ozbiljan je problem kada se narušavaju osnovni principi igre. Ovo nije smelo da se dogodi. Svi znamo da je odluka doneta pod spoljnim uticajem i mimo propisane procedure. Potrebno je da FIFA prizna da je pogrešila.

Predsednica norveškog Saveza smatra da problem prevazilazi sam slučaj Baloguna.

- Ako počnete da prilagođavate odluke šefovima država i političkom pritisku, menjate način na koji funkcioniše organizacija i pomerate granice onoga u šta političari mogu da se mešaju. Upravo to se ovde dogodilo.

Klavenes je najavila da će slučaj izneti pred Izvršni odbor Saveza i insistirati na pokretanju postupka.