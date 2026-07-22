Dugo se ništa nije pisalo oko Vasilija Kostova, ali se sprema prava bura na "Marakani" kada je u pitanju mladi vezista.

Odlično otvaranje sezone i tri gola na dve utakmice uz generalno odlična izdanja na terenu ponovo su aktivirali zainteresovane klubove i pokazali im da više nema šta da se čeka.

Kako piše "Maxbetsport", Fulam i Everton imali su svoje ljude na tribinama u Larnu gde su uživo gledali na delu mladog Kostova koji je i te kako imao šta da im pokaže.

Zvezda, navodno, neće pristati za transfer ispod 20.000.000 evra.