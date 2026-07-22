Nije tajna da Crvena zvezda ne računa na Rodrigaa za narednu sezonu, ali velika plata koju Brazilac ima za sada pravi najveći problem oko rastanka, saznaje "Meridiansport".

Dejan Stanković nema u planovima Brazilca čiji će se gol u finalu Kupa Srbije protiv Vojvodine prepričavati generacijama. Izvukao je tada crveno-bele, ali zna se da u Zvezdi nema minulog rada.

Precrtao ga je Stanković posle priprema, o čemu jasno govore informacije da nije licenciran ni za Superligu, ni za Ligu šampiona, ali se na Marakani i dalje nadaju da bi za Brazilca mogli da dobiju određeno obeštećenje.

Stigao je minulog leta besplatno, a ugovor mu traje do leta sledeće godine. Klubovi koji su zainteresovani za Rodrigaa znaju da se na Brazilca ne računa na Marakani, i zato nisu baš spremni da zavuku ruku u džep (pominje se 200.000 evra).