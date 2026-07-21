Fudbaleri zagrebačkog Dinama oigrali su 1:1 protiv Tuna prvoj utakmici druge runde kvalifikacija za Ligu šampiona.

Posle silnih promašaja, posebno u prvom delu meča, ali i u nastavku, gosti iz Zagreba su do gola stigli, mora se reći potpuno zasluženo, u smiraj meča preko Mihe Zajca, u 86. minutu.

Bi oej to gol za daleko mirniji revanš ekipe Marija Kovačevića.

Strelac gola za Tun bio je francuski internacionalac Brajton Lebo u 20. minutu.

Prvo poluvreme bilo je vrlo sadržajno, sa nekoliko velikih šansi na obe strane, mada su gosti kreirali brojnije i zrelije prilike.

Dinamo je brzo posle primljenog gola mogao da poravna, ali je Beljo šutirao pravo u golmana švajcarskog prvaka. Nastavile su potom da se nižu šanse za "modre".

U 28. minutu je pokušao Valinčić, ali i njegov udarac je zaustavio golman domaćih Stefen.

Koji minut potom i Tun je mogao do gola - Dinamo je tada imao puno sreće. Dursun je ostao sam na pet-šest metara od gola, ali njegov udarac glavom otišao tik pored stativa. U nastavku, dobre prilike pred golom Švajcaraca nisu koristili Zajc, Vidović, pa Beljo (Heule sklonio loptu sa gol-linije), potom Oršić u dva navrata...

Tun je u 73. minutu mogao da kazni Dinamo za seriju promašaja, preko Matošija, ipak njegov udarac nije bio precizan. Golman Filipović i Dinamo imali su u toj situaciji veliku sreću.

Kako se meč bližio kraju tako su gosti sve jače pritiskali i na kraju profitirali - na ubačenu loptu Topića Zajc je sa 17 metara savladao čuvara mreže Tuna.

Pobednik ovog dvomeča u trećem kolu igraće protiv boljeg iz duela Ki Klaksvik - Kauno Žalgiris.